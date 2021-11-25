25 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
(2003) | Фото

На угольной шахте в Кузбассе пожар: к медикам обратились 40 человек

В Кемеровской области на угольной шахте "Листвяжная" (город Белово) произошел пожар. По предварительным данным, к медикам уже обратилось 40 человек, у многих диагностировано отравление продуктами горения.

В МЧС сообщили, что в шахте в момент задымления находились 285 человек, на поверхность уже вышли 210, еще 75 скоро будут выведены.

Сообщается по меньшей мере об одном шахтере, госпитализированном в тяжелом состоянии.

О причинах пожара пока ничего не известно. На месте работают следователи СКР и представители прокуратуры, также в Белово выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Теги: кузбасс, шахта, пожар, госпитализация



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