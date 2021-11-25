Спасательные работы в шахте Листвяжная приостановлены до утра

Спасательную операцию в шахте "Листвяжная" приостановили до утра из-за высокого уровня газа в шахте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

По словам главы ведомства Александра Чуприяна, в звене спасателей, что пропали сегодня во время операции, было шесть человек. Тела троих нашли. Судьба еще трех человек и 35 горняков остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

Говоря о шансах на выживание, Чуприян сообщил, что срок работы дыхательного аппарата составляет четыре часа.

Погибшими в настоящий момент числятся 14 человек, 11 из них — работники шахты.