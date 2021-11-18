Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение под названием "Мне нечего бояться и скрывать от общества", в котором сообщил, что действительно убил лося во время охоты в Саратовской области.

"Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над "i", - говорит парламентарий в начале ролика. И затем 17 минут рассказывает о произошедшем во всех подробностях.

По словам депутата, он отправился в Саратовскую область отдохнуть после длительного избирательного цикла. Друзья предложили ему поохотиться, заверив, что все разрешения есть. И вообще, охотился он не на лося, а на кабана.

"Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана… Я подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне, посреди кочек и высокой сухой травы, лежит тело лося", - рассказал Рашкин.

Когда выяснилось, что охота на лосей в регионе запрещена, "выпалил, что нашел животное". Также Рашкин заявляет, что историю о случайной находке тела лося придумал, потому что "не хотел никого ненароком подставить".

В целом Рашкин считает себя жертвой стечения обстоятельств. "Я был убежден в законности охоты, был убежден в законности моих действий. <…> Предприму меры по заглаживанию невольно причиненного мною природе вреда. И для этого я уже попытался найти хозяйство, где можно было бы приобрести лосей для того, чтобы хоть как-то компенсировать невольно причиненный мною ущерб природе", - говорит Рашкин.

Также вместе с адвокатом он готов принять участие в следственных действиях и дать следствию "исчерпывающие пояснения и показания". Он добавил, что уже обратился для этого к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, о чем сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Также Рашкин записался на прием к генеральному прокурору России.

Напомним, накануне стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов направил в Госдуму представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности. Согласно документу, Рашкина просят привлечь к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Наказание, предусмотренное этой статьей - штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Также Генпрокуратура просит разрешения возбудить в отношении коммуниста уголовное дело по статье о незаконной охоте, провести обыск и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Предполагается, что рассматривать ходатайство Генпрокуратуры Госдума будет на следующей неделе.