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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: МЧС России

Защита обжаловала приговор пожарным по делу "Зимней вишни"

Защита пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, признанных судом виновными в халатности при тушении кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", подала жалобы на приговор.

Юрист Светлана Тарасюк указала на существенные нарушения УК РФ и УПК РФ и несоответствия фактическим обстоятельствам уголовного дела, передает ТАСС.

Отметим, пожарные также не признают себя виновными.

29 октября Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при пожаре обжалуют приговор по первому делу. Они недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда.

Также родственники погибших были возмущены поведением пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, так и не принесших извинения.



Теги: зимняя вишня, пожар, приговор, пожарные



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