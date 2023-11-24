Суд отказал в УДО осужденному по делу о "Зимней вишне" Бурсину

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Андрею Бурсину. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области.

Информация о том, что начальник службы пожаротушения подал ходатайство об УДО, появилась на сайте суда 22 ноября.

Напомним, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин были признаны судом виновными в халатности при тушении кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".

29 октября 2021 года Заводский районный суд в Кемерово вынес им приговор. Бурсин, которому вменялась гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменялась гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы. Сами пожарные не признали себя виновными. В мае 2022 года МЧС РФ оспорило приговор Бурсину и Генину.