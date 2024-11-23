Вышел по УДО совладелец "Зимней вишни"

Совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский вышел из колонии условно-досрочно.

Томский облсуд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на УДО Вишневского, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.

Напомним, пожар произошел 25 марта2018 г. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты. 7 октября 2022 г. Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 21 млн руб. Его обвиняли в даче взятки представителям инспекции Госстройнадзора при реконструкции зданий комбината под торговый центр. Свою вину Вишневский признал.