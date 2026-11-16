Уроженцу Сумской области Украины вменили передачу СБУ данных о дислокации кораблей Черноморского флота

В Крыму задержан 55-летний гражданин России и Украины, 1971 г.р. Ему вменяют госизмену.

По версии следствия, уроженец Сумской области познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию нового друга мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО.

Получив российское гражданство в 2024 г., злоумышленник продолжил работать на украинские спецслужбы: подбирал места для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты в СБУ. Позже его задержали. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.