Собственников ТЦ "Зимняя вишня" обязали выплатить 118 млн рублей родственникам погибших

Суд в Кемерове обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре.

По закону собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо возмещения материального и морального вреда.

Но без суда АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплачивать данную компенсацию не захотел, передает ТАСС.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

В марте объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше. Всего в рамках трех уголовных дел о трагедии в "Зимней вишне" следователи привлекли к уголовной ответственности 15 человек.

16 мая в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

17 октября суд в Кемерово освободил четверых фигурантов дела из СИЗО.