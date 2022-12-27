Суд увеличил штраф совладельцу сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, увеличив ему штраф с 21 до 70 миллионов рублей.

Представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки, пишет РИА Новости.

7 октября Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 21 млн рублей. Его обвиняли в даче взятки представителям инспекции Госстройнадзора при реконструкции зданий комбината под торговый центр. Свою вину Вишневский признал.

В прениях гособвинение просило для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа.

В результате пожара в "Зимней вишне" в 2018 году погибли 60 человек (из них 37 дети), пострадали 79 человек. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения в системе пожарной безопасности торгового центра, также обнаружились многочисленные технические и конструкционные нарушения.