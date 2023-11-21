Два года вместо 13,5. Осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" вышла на свободу

Бывшего гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок, осужденную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", освободили от наказания.

"Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием", – сообщил РИА Новости источник.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре.

Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца.