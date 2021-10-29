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Управляющая торговым центром &quot;Зимняя вишня&quot; Надежда Судденок (2018) | Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Суд вынес приговор по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Гендиректор компании-владельца ТРЦ Юлия Богданова приговорена к 14 годам лишения свободы, гендиректор ТРЦ Надежда Судденок - к 13,5 годам. Технический директор ТРЦ Георгий Соболев осужден на 11 лет.

Начальник пожарного караула Сергей Генин получил 5 лет. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин осужден на 6 лет.

Охранник ТРЦ Сергей Артюшин приговорен к 8 годам колонии.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ Игорь Полозиненко осужден на 6,5 лет колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ Александр Никитин приговорен к 5,5 годам колонии.

Ранее суд признал виновными всех фигурантов первого дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре.

Всего по пожару в "Зимней вишне" суды рассматривают четыре уголовных дела, по которым в статусе обвиняемых проходят 15 человек.

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Суд вынес приговор по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

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Теги: тц зимняя вишня, пожар, приговор



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