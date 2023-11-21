Экс-гендиректора "Зимней вишни" выпустили на свободу из-за ухудшения здоровья

Бывший гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, осужденная по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", освобождена от наказания из-за ухудшения здоровья, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда, у осужденной имеется заболевание, препятствующее отбыванию наказания в колонии. Кроме того, состояние Судденок значительно ухудшалось.

Исправительное учреждение, где отбывала наказание женщина, сообщило, что проводить лечение осужденной по месту отбывания наказания невозможно, так как отсутствуют необходимые условия и лицензии.

Какое именно заболевание было выявлено у Судденок, не уточняется.

Напомним, Судденок по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" в ноябре 2021 года была осуждена на 13,5 лет колонии. В конце июня суд апелляционной инстанции смягчил ей наказание на два месяца.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.