18 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Следственный комитет РФ

Гособвинение обжаловало приговор совладельцу "Зимней вишни"

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор суда в отношении бывшего совладельца и гендиректора ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральный районный суд Кемерова.

7 октября Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 21 млн рублей. Его обвиняли в даче взятки представителям инспекции Госстройнадзора при реконструкции зданий комбината под торговый центр. Свою вину Вишневский признал.

В прениях гособвинение просило для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа.

В результате пожара в "Зимней вишне" в 2018 году погибли 60 человек (из них 37 дети), пострадали 79 человек. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения в системе пожарной безопасности торгового центра, также обнаружились многочисленные технические и конструкционные нарушения.

Теги: вишневский, зимняя вишня



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