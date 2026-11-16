На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани создадут два пункта обогрева

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернут два пункта обогрева.

Один разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты, написал в своём telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ".