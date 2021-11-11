Родственники погибших недовольны приговором по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Родственники погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" обжалуют приговор по первому делу.

Они недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда, "считают их мизерными и крайне унизительными", сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

Также, по его словам, "родственники погибших были возмущены поведением" пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, так и не принесших извинения, передает РИА Новости.

29 октября Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Судья приговорил восьмерых фигурантов дела к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима, а также взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Руководство торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре.

Всего по пожару в "Зимней вишне" суды рассматривают четыре уголовных дела, по которым в статусе обвиняемых проходят 15 человек.