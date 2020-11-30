Топ-менеджеры получили крупные сроки: в Китае осудили виновных во взрыве на химзаводе

Дело о взрыве на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу дошло до суда. Трагедия произошла 21 марта 2019 года. Взрыв резервуара с химикатами и последующий пожар унесли жизни 78 человек, ранены 640 человек, в том числе 76 тяжело, а прямой экономический ущерб составил 198 350 700 юаней. Но в этой истории впечатляет не только огромный ущерб, но и масштаб расследований. Перед судом предстали семеро обвиняемых, кроме того была расследована деятельность 53-х юридических лиц.

Чжан Циньюэ, бывший генеральный директор и законный представитель компании Tianjiayi, признан виновным в незаконном хранении опасных веществ, загрязнении окружающей среды и взяточничестве со стороны подразделения. Ранее он уже был обвинён по этому делу в с загрязнении окружающей среды, и теперь наказания по двум приговорам слиты. В итоге Чжан приговорён к двадцати годам тюремного заключения, лишению политических прав на пять лет и штрафу на 1,55 миллиона юаней.

Четыре человека, в том числе Ян Ган, бывший заместитель генерального директора компании Tianjiayi, и Гэн Хун, директор по безопасности и главный инженер, получили от шести до девяти лет тюремного заключения за незаконное хранение опасных веществ и загрязнение окружающей среды.

Досталось не только непосредственно руководству завода, но и управляющим, что в российских реалиях встречается довольно редко. Группе компаний Nijiaxiang выпиcан штраф в размере 20 миллионов юаней за незаконное хранение опасных веществ. Председатель группы У Юэчжун приговорён к двенадцати годам лишения свободы, а генеральный менеджер и законный представитель Ни Чэнлян — к тринадцати. Оба также лишены политических прав.

Наказанию поверглись и несколько организаций, осуществлявших экологический мониторинг. На них наложены штрафы от ста тысяч до миллиона юаней.

Большинство подсудимых признали себя виновными и раскаялись.