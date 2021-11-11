Экс-губернатора Хабаровского края Фургала будут судить в Подмосковье

Верховный суд РФ постановил направить в подмосковный суд дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает РИА Новости.

Какой именно суд займется этим делом, пока не оглашалось.

Напомним, защита Фургала просила рассмотреть уголовное дело в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако в прокуратуре заявляли, что рассмотрение дела экс-губернатора в Хабаровске "препятствует объективному рассмотрению" из-за "обширного круга связей у Фургала".

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

В октябре экс-губернатору было предъявлено обвинение еще по двум уголовным статьям. Речь идет о мошенничестве в бытность Фургала причастным к заводу "Амурсталь".