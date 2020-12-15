Суд отказался снять арест с часов Фургала

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест наручных часов и земельного участка в бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По данным суда, речь идет о земельном участке в Подмосковье и наручных часах Blancpain Fifty Fathoms стоимостью более 1 млн рублей, передает "Интерфакс".

Также наложен арест на два автомобиля Фургала - Toyota и Lexus, денежные средства в размере свыше 3 млн рублей и $400 тысяч, принадлежащие Олесе Киреевой. Она является племянницей бывшей жены Фургала.

Ранее сообщалось, что Фургалу готовятся предъявить окончательное обвинение в двух убийствах и покушении на убийство.

Также Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого была супруга экс-губернатора.

Напомним, арест Сергея Фургала продлен до марта 2021 года. Он был задержан летом этого года. На Дальнем Востоке продолжаются митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора.