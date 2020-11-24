24 Ноября 2020
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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Следствие просит продлить арест Сергея Фургала до 9 марта 2021 года

В среду, 25 ноября, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Следствие просит продлить пребывание подозреваемого в СИЗО до 9 марта 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Фургал находится под стражей уже более четырех месяцев. Его подозревают в организации убийства и покушении на убийство в начале нулевых. Ранее прокуратура установила его непричастность по главному эпизоду обвинения, но спустя более десяти лет СКР опротестовал решение надзорного ведомства. Сам Фургал вины не признает и считает свое дело политически мотивированным. В Хабаровске до сих пор продолжаются протестные акции в его поддержку.

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Следствие просит продлить арест Сергея Фургала до 9 марта 2021 года

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Теги: сергей фургал, следствие, продление ареста



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