Следствие просит продлить арест Сергея Фургала до 9 марта 2021 года

В среду, 25 ноября, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Следствие просит продлить пребывание подозреваемого в СИЗО до 9 марта 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фургал находится под стражей уже более четырех месяцев. Его подозревают в организации убийства и покушении на убийство в начале нулевых. Ранее прокуратура установила его непричастность по главному эпизоду обвинения, но спустя более десяти лет СКР опротестовал решение надзорного ведомства. Сам Фургал вины не признает и считает свое дело политически мотивированным. В Хабаровске до сих пор продолжаются протестные акции в его поддержку.