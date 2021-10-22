Расследование уголовного дела в отношении Фургала завершено и направлено в Генпрокуратуру

СКР завершил расследование уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведены необходимые экспертизы. Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Следствие полагает, что мотивом для преступлений стал конфликт бизнес-интересов. Смольский, по версии СКР, "перешел дорогу" Фургалу и его партнеру на ниве приема металлолома.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее призывали вести судебный процесс в Хабаровске, а Фургала перевести под домашний арест.

Защита Фургала заявила, что бывший губернатор вину не признает и будет добиваться рассмотрения своего дела судом присяжных.