Экс-губернатору Фургалу вынесли новое обвинение

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Экс-губернатору Фургалу вынесли новое обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого ранее обвинили в организации убийств, предъявлено новое обвинение — в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества.

Как сообщил адвокат Сергей Довгий, обвинение предъявлено по статье 210 - организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Как указал правозащитник, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Верховный суд РФ постановил направить в подмосковный суд дело Фургала. Какой именно суд займется этим делом, пока не оглашалось.

В октябре экс-губернатору было предъявлено обвинение еще по двум уголовным статьям. Речь идет о мошенничестве в бытность Фургала причастным к заводу "Амурсталь".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.



Теги: Фургал, Хабаровский край, следствие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2021 12:21 Мск Экс-губернатора Хабаровского края Фургала будут судить в Подмосковье
Ранее 08.11.2021 12:34 Мск Генпрокуратура просит ВС РФ судить Фургала за пределами Хабаровска
Ранее 02.11.2021 16:02 Мск У Фургала закончились деньги на оплату адвокатов
Ранее 22.10.2021 19:49 Мск Расследование уголовного дела в отношении Фургала завершено и направлено в Генпрокуратуру
Ранее 22.10.2021 11:51 Мск Фургалу предъявлено обвинение еще по двум статьям


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2190

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети