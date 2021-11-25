Экс-губернатору Фургалу вынесли новое обвинение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого ранее обвинили в организации убийств, предъявлено новое обвинение — в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества.

Как сообщил адвокат Сергей Довгий, обвинение предъявлено по статье 210 - организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Как указал правозащитник, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Верховный суд РФ постановил направить в подмосковный суд дело Фургала. Какой именно суд займется этим делом, пока не оглашалось.

В октябре экс-губернатору было предъявлено обвинение еще по двум уголовным статьям. Речь идет о мошенничестве в бытность Фургала причастным к заводу "Амурсталь".

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