Фургал объявил голодовку: процесс подходит к финалу

24 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Центральный ФО Дальневосточный ФО В России Москва
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Фургал объявил голодовку: процесс подходит к финалу

Судья Люберецкого городского суда Московской области Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде объявил об окончании стадии представления доказательств стороной защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Суд объявил стадию прений в нарушение норм действующего законодательства. "Нас [сторону защиты] обманули – нас ограничили в представлении доказательств. Имеется в виду, что суд спросил, есть ли у нас в этот день еще доказательства. Мы сказали, что на сегодня мы уже все закончили. Но на следующие заседания у нас были планы представлять доказательства дальше", – заявил правозащитник.

По его словам, суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то, что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности экс-главы региона. Карапетян утверждает, что вопрос не обсуждался с участниками процесса: "Такие действия, конечно же, незаконны, и наш подзащитный в лице Сергея Ивановича Фургала тут же на них отреагировал. Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО "Лефортово", по-моему, даже под протокол".

Адвокат указал, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено "более 90% тех доказательств, которые мы планировали представить присяжным". "Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя", – сказал Карапетян.

Следующее его заседание назначено на 25 ноября. В случае если суд откажет в ходатайстве стороны защиты о продолжении представления доказательств, будут объявлены судебные прения, в ходе которых гособвинитель запросит наказание для фигурантов уголовного дела.

После прений обвиняемые выступают с последним словом, и присяжные удаляются для вынесения вердикта, сообщают "Ведомости".

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Теги: Фургал, Хабаровский край, губернатор, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2022 13:28 Мск Фургалу вызвали скорую во время судебного заседания
Ранее 27.04.2022 00:37 Мск Арест Фургалу продлен на три месяца
Ранее 08.02.2022 02:04 Мск Дело Фургала будет рассматривать коллегия присяжных из шести человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети