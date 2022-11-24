Фургал объявил голодовку: процесс подходит к финалу

Судья Люберецкого городского суда Московской области Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде объявил об окончании стадии представления доказательств стороной защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Суд объявил стадию прений в нарушение норм действующего законодательства. "Нас [сторону защиты] обманули – нас ограничили в представлении доказательств. Имеется в виду, что суд спросил, есть ли у нас в этот день еще доказательства. Мы сказали, что на сегодня мы уже все закончили. Но на следующие заседания у нас были планы представлять доказательства дальше", – заявил правозащитник.

По его словам, суд завершил судебное следствие преждевременно, несмотря на то, что защита планировала продолжить на следующих судебных заседаниях представлять доказательства невиновности экс-главы региона. Карапетян утверждает, что вопрос не обсуждался с участниками процесса: "Такие действия, конечно же, незаконны, и наш подзащитный в лице Сергея Ивановича Фургала тут же на них отреагировал. Он заявил в зале суда о том, что объявляет голодовку и не будет принимать пищу в СИЗО "Лефортово", по-моему, даже под протокол".

Адвокат указал, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено "более 90% тех доказательств, которые мы планировали представить присяжным". "Несмотря на такое давление, мы продолжим все-таки исполнять свой долг по защите нашего доверителя", – сказал Карапетян.

Следующее его заседание назначено на 25 ноября. В случае если суд откажет в ходатайстве стороны защиты о продолжении представления доказательств, будут объявлены судебные прения, в ходе которых гособвинитель запросит наказание для фигурантов уголовного дела.

После прений обвиняемые выступают с последним словом, и присяжные удаляются для вынесения вердикта, сообщают "Ведомости".

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.