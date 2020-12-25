В квартире бывшей жены Фургала проходят обыски

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь". Об этом ТАСС сообщил источник.

Лариса Стародубова является владельцем долей ООО "Торэкс". В окружении семьи бывшего губернатора уточнили, что это уже третий обыск за прошедшие полгода.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь". По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом.