25 Декабря 2020
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Происшествия В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

В квартире бывшей жены Фургала проходят обыски

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь". Об этом ТАСС сообщил источник.

Лариса Стародубова является владельцем долей ООО "Торэкс". В окружении семьи бывшего губернатора уточнили, что это уже третий обыск за прошедшие полгода.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь". По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом.

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В квартире бывшей жены Фургала проходят обыски

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Теги: сергей фургал, обыски, амурсталь, лариса стародубова



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