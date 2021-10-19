Жириновский поддержал просьбу Фургала о рассмотрении его дела судом присяжных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал просьбу однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о суде присяжных по его уголовному делу.

"Мы поддерживаем просьбу Фургала провести по его делу суд присяжных", - заявил политик.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийств. Он уже ознакомился с материалами уголовного дела, близится судебный процесс.

Ранее Жириновский и ЛДПР поддерживали желание Фургала о рассмотрении дела судом в Хабаровском крае – сейчас, напомним, экс-губернатор находится в московском СИЗО.