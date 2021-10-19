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Общество В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

Жириновский поддержал просьбу Фургала о рассмотрении его дела судом присяжных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал просьбу однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о суде присяжных по его уголовному делу.
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"Мы поддерживаем просьбу Фургала провести по его делу суд присяжных", - заявил политик.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийств. Он уже ознакомился с материалами уголовного дела, близится судебный процесс.

Ранее Жириновский и ЛДПР поддерживали желание Фургала о рассмотрении дела судом в Хабаровском крае – сейчас, напомним, экс-губернатор находится в московском СИЗО.

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Жириновский поддержал просьбу Фургала о рассмотрении его дела судом присяжных

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Теги: сергей фургал, суд присяжных, владимир жириновский



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