Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края

Басманный суд Москвы сегодня продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам адвоката Фургала Максима Карапетяна, решение суда будет обжаловано в установленные законом сроки.

Фургал находится под стражей уже более четырех месяцев. Его подозревают в организации убийства и покушении на убийство в начале нулевых. Ранее прокуратура установила его непричастность по главному эпизоду обвинения, но спустя более десяти лет СКР опротестовал решение надзорного ведомства. Сам Фургал вины не признает и считает свое дело политически мотивированным. В Хабаровске до сих пор продолжаются протестные акции в его поддержку.