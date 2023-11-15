Суд отказался отправлять дело Фургала на пересмотр: приговор вступил в законную силу

Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, основанный на обвинительном вердикте присяжных.

Таким образом, приговор вступил в законную силу, передает РИА Новости. Он подлежит исполнению в ближайшее время.

Апелляционную жалобу подали адвокаты Фургала. Они заявили о давлении на присяжных и о нахождении в их комнате для совещаний посторонних. Двое запасных присяжных подтвердили слова о посторонних, при этом старшина коллегии отрицает заявления о давлении.

Напомним, в феврале Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.