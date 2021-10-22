22 Октября 2021
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Фургалу предъявлено обвинение еще по двум статьям

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение еще по двум уголовным статьям (ст. 210 и 159 УК РФ), сообщил в Instagram его сын Антон.

Сейчас Фургал и его защита закончили ознакомление с основным делом (по обвинению в организации убийств), материалы переданы в прокуратуру. Фургал попросил о суде присяжных и оставил на суд трех адвокатов.

Новые обвинения связаны с обвинениями в мошенничестве в бытность Фургала причастным к заводу "Амурсталь". По этим делам есть и другие фигуранты – из числа бывшего руководства компании.

"Напомню, что их обвиняют в том, что они якобы умышленно взяли невозвратный кредит в МСП банке, на развитие завода. Этот самый кредит выплачивали до февраля 2020 года. Выплатили 2/3 кредита, у банка на момент ареста претензий не было, но это никого не волнует. Сейчас, так как кредит не оплачивается, банк подал в суд на возврат кредита. Следствие уверяет что был умысел не вернуть кредит ещё 2 года назад, - описывает свою версию происходившего Антон Фургал (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.). - Все кредиты на предприятии оплачивала старая команда руководства завода вплоть до своего увольнения, до 2 февраля 2020 года. И после того, как директора уволил Бальский, чтобы не платить по кредитам и видимо имея ещё иной умысел, способствовал возбуждению уголовного дела, в результате которого 10 человек сидят за решеткой. А Сергей Иванович якобы создал преступную группу из всего руководства завода "Амурсталь".

Фургал-младший добавил, что в понедельник у его отца будет первый допрос.

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Фургалу предъявлено обвинение еще по двум статьям

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Теги: сергей фургал, обвинение, уголовное дело, мошенничество



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