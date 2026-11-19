Каллас отодвинули от переговоров с Россией

Главу евродипломатии Каю Каллас не включили в состав европейской делегации для переговоров по урегулированию украинского кризиса из-за ее жесткой антироссийской позиции, нежелания крупных стран ЕС (прежде всего Франции и Германии) передавать полномочия Брюсселю и общей тенденции усиления роли глав отдельных государств в дипломатии. Об этом пишут западные СМИ.

Решение было принято 13 ноября на саммите в Дублине, несмотря на призывы Зеленского назначить единого переговорщика от ЕС. В состав группы вошли председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители Франции, Германии, Британии, Польши и Италии. Ожидается, что они будут взаимодействовать с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером при участии НАТО.

Сама Каллас выразила несогласие с этим решением, заявив, что, как глава дипломатии ЕС, она непременно должна представлять блок на встречах. В ответ на эту критику фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские лидеры сами определяют своих представителей, а канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал формат межгосударственных переговоров.

Дипломаты связывают отсутствие Каллас также с ее критикой администрации президента США Дональда Трампа и общемировым трендом перехода ключевых вопросов от министров иностранных дел к президентам и их советникам по нацбезопасности или спецпредставителям.