Главу КС Польши лишили судейского иммунитета для уголовного преследования

Общее собрание судей Конституционного трибунала Польши лишило судейского иммунитета председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.

Министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что решение позволит прокуратуре предъявить обвинения и завести уголовное дело. Свенчковскому грозит несколько обвинений, включая превышение полномочий, разные злоупотребления и пр. Соханьского подозревают в неисполнении обязанностей из-за недопуска новых судей к делам.

Конфликт в трибунале длится с 2015 года, когда партия "Право и справедливость" начала судебные реформы, которые не нравятся ЕС. После прихода к власти в 2023 году либеральное правительство премьера Дональда Туска начало пересмотр этих решений, но в 2025 году президентом стал консерватор Кароль Навроцкий, что обострило конфликт.

В октябре 2026 года Навроцкий отказался принимать присягу у четырех из шести новых судей, избранных Сеймом, а Свенчковский отказался признавать их полномочия. В результате судья Анна Корвин-Пиотровская отстранила руководство трибунала и взяла на себя его функции. Свенчковский назвал действия судей госпереворотом, Навроцкий также заявил о нарушении конституционного порядка.

Фактически в Польше идет схватка за будущее Европы "между евролиберальным и правоконсервативными лагерями", полагает российский сенатор Алексей Пушков. Так считают многие другие эксперты.