Демократы намерены выделить Украине через конгресс многомиллиардную помощь

В конгрессе США намерены уже в начале 2027 года, когда демократы его "захватят", утвердить многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Украине, рассчитывая на поддержку части республиканцев для преодоления вероятного вето президента Дональда Трампа. Об этом заявили сенаторы-демократы Тим Кейн и Энди Ким. По их словам, инициатива поддерживается в обеих партиях.

Законодатели не планируют возвращаться к практике регулярных крупных поставок времен Джо Байдена. Обсуждается совместное финансирование вооружений за счет госсредств и частных инвестиций при участии Польши и Германии. Также демократы хотят ограничить возможности Белого дома по приостановке помощи и отмене санкций против России. Контроль над обеими палатами конгресса позволит им определять повестку.

Накануне стало известно, что Демократическая партия США добилась рекордного с 1992 года количества мест в палате представителей — минимум 258. При этом, как пишут западные СМИ, даже демократический конгресс не вернет Киеву те объемы военной помощи, которые были ранее.

При этом, несмотря на риторику Трампа, европейские чиновники ожидают, что поставки американского вооружения Киеву продолжатся без перебоев.