Отказ от Карабаха? Пашинян опубликовал проект новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил на специальном сайте проект новой конституции страны. По его словам, ресурс создан для удобства граждан при чтении документа и подаче предложений.

Важнейший момент: в преамбуле нового проекта отсутствует ссылка на Декларацию независимости Армении 1990 года. Исключение этого упоминания является одним из условий Азербайджана для подписания мирного соглашения, так как в Декларации упоминается Карабах. Пашинян ранее заявлял, что сохранение ссылки на Декларацию означало бы возобновление военного конфликта с Азербайджаном, чего надо избежать, а его цель - это мир с соседями.

Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку после ратификации мирного соглашения или в случае, если граждане на референдуме отвергнут новую конституцию. Зато принятие документа гарантирует подписание мирного договора.

11 августа 2025 года Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного соглашения, предварительно согласовав его в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Документ еще не подписан из-за требований Баку: внесения поправок в конституцию Армении, устраняющих территориальные претензии, и ликвидации Минской группы ОБСЕ. Полное урегулирование конфликта включает также делимитацию границ.

Ранее многие эксперты заявляли, что Пашинян пришел к власти, чтобы "сдать" Карабах, поссориться с Россией и начать движение на Запад.