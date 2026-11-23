Ле Пен отказала Зеленскому в визите в Киев

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен отклонила приглашение Зеленского посетить Киев. Как сообщает La Tribune, она объяснила это решением вообще не совершать зарубежных поездок в ходе президентской кампании 2027 года.

На данный момент Ле Пен уверенно лидирует в предвыборных опросах, ее поддерживает около 34% французов. И она не хочет их терять, совершая необдуманные визиты в другие страны, тем более на Украину.

В октябре между Зеленским и Ле Пен возникла полемика из-за ее заявления о возможном прекращении финансовой помощи Украине в случае победы на выборах. Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины выгодна самой Франции и страна много потеряет, если прекратит финансировать его режим.

Ле Пен же считает, что Франция при огромных долгах не должна тратиться на Украину, подпитывая военный конфликт. Также она заявила, что принятие Украины в ЕС равносильно совершению харакири для блока, так как обернется утратой суверенитета и "колоссальными экономическими потерями" для Франции.

Во Франции "украинский вопрос" будет одной из важных тем накануне выборов в 2027 году, поскольку выражает внешнеполитическй курс страны. То же самое происходит в Италии.