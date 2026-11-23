В результате атаки БПЛА в Прикамье повреждения получил промышленный объект
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал атаку региона беспилотниками. По словам губернатора, повреждения получил промышленный объект, передает корреспондент Накануне.RU.
Пострадавших нет.
"Силы ПВО и мобильные огневые группы ведут отражение атаки вражеских беспилотников", - прокомментировал глава региона.
На месте работают оперативные службы. Не следует приближаться к обломкам беспилотников. Запрещено снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб - 112.