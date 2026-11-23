На Урале рассмотрят иск о разгроме коттеджа во время экстремальной вечеринки

На Среднем Урале суд рассмотрит иск о разгроме коттеджа во время вечеринки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в Нижнем Тагиле в трехэтажном коттедже на улице Заречной. В конце ноября 2025 года дом был сдан на сутки, а ночью соседи пожаловались на громкую музыку, крики и звуки, похожие на выстрелы. При осмотре владелец обнаружил поврежденную мебель, испорченные стены и дверь, загрязненные банкетный зал, сауну и бассейн. По его словам, во время вечеринки гости использовали травматическое оружие и устраивали драки.

Сам арендатор не отрицал, что вечеринка была спланирована в формате "Разгроми коттедж" и снималась на телефоны ради экстремального контента. Добровольно возмещать ущерб он отказался, а залог в 10 тысяч рублей все разрушения не покрыл. Согласно экспертизе, ущерб превысил 211 тысяч рублей.

В итоге владелец дома обратился в суд. С учетом штрафов, предусмотренных договором за нарушение тишины, использование оружия и драки, общая сумма исковых требований превышает 320 тысяч рублей. Заседание назначено на 16 декабря в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.