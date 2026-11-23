В России электросамокаты надо будет регистрировать на "Госуслугах"

В России разработаны поправки, согласно которым, в стране появится обязанность государственной регистрации владельцев электросамокатов и других схожих средств передвижения.

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Об этом сообщил представитель МВД России Виктор Стельмах на круглом столе "На самокатах – по правилам". Мероприятие проходило в рамках "Транспортной недели – 2026".

Стельмах считает, что отправной точкой, после которой заработает механизм, будет принятие проекта Минтранса России о правилах регулирования и движения СИМов. После его издания МВД в течение шести месяцев внесет акты в правительство, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что Министерство транспорта России закончило разработку масштабных изменений правил дорожного движения (ПДД). Они коснутся поездок на электросамокатах, мопедах и велосипедах.

Среди самых существенных изменений – запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется.