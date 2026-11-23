Осужденной за шпионаж Цуркан заменили оставшийся срок принудительными работами

Суд во Владимирской области заменил оставшуюся часть срока в колонии принудительными работами бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в декабре 2020 года она была осуждена на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. С учетом времени, проведенного под арестом, Цуркан уже отбыла больше половины назначенного ей срока и потому имела право на смягчение наказания, отмечает газета. Кроме того, у нее отсутствовали взыскания и имелась положительная характеристика от администрации исправительного учреждения.

Если решение суда первой инстанции вступит в силу, то осужденную поместят в исправительный центр.

Цуркан взяли под арест в июне 2018 года. В том же месяце стало известно об отстранении ее от должности. По мнению следствия, Цуркан сотрудничала со спецслужбами Молдавии и передавала им информацию о поставках электроэнергии на Украину. Вину она не признала. В январе 2020 года суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее экс-топ-менеджер компании выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании.