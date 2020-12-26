Корпорация "Маяк" приступила к сносу части конструктивистского здания на Декабристов

Корпорация "Маяк" приступила к демонтажу части исторического здания ПРОМЭКТа, расположенного по адресу ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге.

О работах Накануне.RU сообщили общественники. По их словам, бульдозер с включенным двигателем стоял во дворе с 6.30. "По двору бегают люди, также был момент, когда начали пилить козырек крыльца", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе компании, подрядная организация демонтирует часть пристроя, который стал обрушаться - убирают явные недостатки, чтобы не было большого обрушения.

Ранее сообщалось, что корпорация "Маяк" пошла на уступки активистам "Уральского хронотопа" и дала время на разработку концепции монетизации исторического здания ПРОМЭКТа. Правда, на план спасения корпорация дала всего три дня.

Напомним, после сообщения "Маяка" о сносе, активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение здания на Декабристов,20 в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, однако, по словам общественников, это не дает какой-либо гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

В связи с этим "Уральского хронотоп" обратился к новому и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову, с просьбой проконтролировать действия основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова и не допустить снос здания в период рассмотрения заявления.

Более того, ПРОМЭКТ входит в список объектов, которые рекомендовано включить на госохрану, прописанном в генеральном плане развития Екатеринбурга до 2025 г. Несмотря на это, собственник здания еще в ноябре попросил арендаторов съехать.