Общественники рассказали, как можно эффективно использовать здание ПРОМЭКТа

Активисты "Уральского хронотопа" вместе с архитектором Полиной Ивановой рассказали о предположительном будущем здания ПРОМЭКТа, если его владелец (корпорация "Маяк" во главе с Владимиром Коньковым) все-таки остановит снос, как это предписывает администрация Екатеринбурга.

Как рассказывает Полина Иванова, в уральской столице имеется множество примеров успешно реализованных кейсов работы с историческими зданиями. В качестве наглядного примера выступают: развлекательный кластер в "Доме печати", коворкинг "Соль" в бывшем жилом доме Унихима, а также многочисленные рестораны и магазины. При этом, в городе достаточно много специалистов с успешным опытом, которые готовы взяться за преображение ПРОМЭКТа.

"Мы умеем создавать работающие модели третьих мест (культурных и досуговых пространств, сервисов для людей), которые выступают драйверами развития не только самого объекта, но и окружающей территории в концепции win win win (выигрывает собственник, местные жители, общество). Актуальное приспособление - это не только кейс для конкретного здания. Екатеринбург обременен конструктивизмом. С одной стороны это узнаваемый во всем мире бренд города. С другой стороны - многие здания этой эпохи находятся не в лучшем состоянии. Стоит признать, что мы все еще не умеем работать с историческими объектами, приводить их в порядок и капитализировать их. Город теряет объекты со скандалом, демонстративно обесценивая собственный бренд", - пишет Иванова в социальных сетях.

К сожалению, трех дней, которые "Маяк" дал на разработку плана спасения здания, не хватило, однако этого было достаточно для консультации с рядом специалистов. По словам экспертов, предлагаемые практики в условиях пандемии и сегодняшней экономики будет требовать меньше затрат, чем классический девелопмент. Более того, в городе также имеются примеры запуска проектов с практически нулевым стартовым бюджетом: Двор Уральской индустриальной биеннале, пространство ТИТРЫ, Центр городских практик "Дом Маклецкого", железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти.

"Здание Промышленно-экономического кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) может иметь новую жизнь и успешную модель капитализации, которая подразумевает сохранение и эффективное использование существующего здания, бережное обращение с исторической архитектурой. Возможность разработки и реализации такой модели подтвердили участники нескольких проектов в области ревитализации исторического наследия на Урале и в России", - сообщает Иванова.

Напомним, активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 в перечень объектов культурного наследия. Несмотря на заявление "Маяка" о том, что у них есть разрешение на снос от администрации города, в мэрии сообщили, что управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, и до этого времени разбирать здание запрещено. Однако демонтаж продолжается.