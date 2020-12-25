Корпорация "Маяк" дала общественникам три дня на разработку плана спасения здания ПРОМЭКТа

Корпорация "Маяк" во главе с Владимиром Коньковым пошла на уступки активистам "Уральского хронотопа" и дала время на разработку концепции монетизации исторического здания ПРОМЭКТа. Правда, больше трех дней на план спасения корпорация предоставить не может, рассказала Накануне.RU архитектор Полина Иванова, которая вместе с общественниками выступает против сноса здания.

"Проект за столь короткий срок разработать нереально. Мы просили у собственника месяц, но они не пошли нам на встречу. Мы конечно попробуем что-то предложить, но в предпразднечные дни за несколько суток это почти нереально", - рассказала Иванова.

На данный момент на территории ПРОМЭКТа на ул. Декабристов уже во всю идут подготовительные работы по сносу здания, принадлежащего корпорации "Маяк". Как сообщил Накануне.RU очевидец, порядка 15 рабочих выносят из здания всю мебель и внутреннюю отделку. Наш фотограф успел снять работу строителей внутри самого здания.

Напомним, после сообщения "Маяка" о сносе, активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение здания на Декабристов,20 в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, однако, по словам общественников, это не дает какой-либо гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

В связи с этим "Уральского хронотоп" обратился к новому и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову, с просьбой проконтролировать действия основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова и не допустить снос здания в период рассмотрения заявления.

Более того, ПРОМЭКТ входит в список объектов, которые рекомендовано включить на госохрану, прописанном в генеральном плане развития Екатеринбурга до 2025 г. Несмотря на это, собственник здания еще в ноябре попросил арендаторов съехать.