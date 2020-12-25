25 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 (2020) | Фото: Накануне.RU

Строители начали разбирать здание ПРОМЭКТа, не дождавшись заключения госохраны ОКН

На территории ПРОМЭКТа на ул. Декабристов в Екатеринбурге начались подготовительные работы по сносу здания, принадлежащего корпорации "Маяк" во главе с Владимиром Коньковым. Как сообщил Накануне.RU очевидец, порядка 15 рабочих выносят из здания всю мебель и внутреннюю отделку.

Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RU

При этом, в пресс-службе корпорации заявили, что снос предполагается "на ближайшее время", однако точной даты пока нет. По фото видно, что демонтажные работы идут полным ходом.

Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RUКонструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RUКонструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RUКонструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RUКонструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что сообщение "Маяка" о скором сносе здания появилось только вчера, на что и отреагировали активисты "Уральского хронотопа", подав заявление на включение здания на Декабристов, 20 в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, однако, как и предсказывали общественники, это не дает какой-либо гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RU

В связи с этим "Уральского хронотоп" обратился к новому и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову, с просьбой проконтролировать действия основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова и не допустить снос здания в период рассмотрения заявления.

Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20(2020)|Фото: Накануне.RU

ПРОМЭКТ входит в список объектов, которые рекомендовано включить на госохрану, прописанном в генеральном плане развития Екатеринбурга до 2025 г. Несмотря на это, собственник здания еще в ноябре попросил арендаторов съехать.

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Строители начали разбирать здание ПРОМЭКТа, не дождавшись заключения госохраны ОКН

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Теги: ПРОМЭКТ, ОКН, Маяк, строители, рабочие



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