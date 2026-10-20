Медведев: Закон Грэма* - геноцид россиян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о "законе Грэма*".

По мнению Медведева, документ – системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия. Политик считает, что "наши внуки будут жить в условиях его применения".

"Этот закон – незаконное ущемление прав России и российских граждан", - написал Медведев в своём канале в "Максе".

Его можно квалифицировать даже как акт геноцида, особо тяжкого преступления, считает экс-президент России.

7 августа 2026 г. Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект, который был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Новый закон предлагает ввести обязательные ограничения против президента Владимира Путина, а также высших политиков и военных руководителей России. Кроме того, авторы документа хотят установить пошлины до 100% для иностранных компаний, которые помогают российскому оборонному сектору. Такие же меры могут затронуть страны, которые покупают у России нефть и газ. В Москве назвали этот проект "медвежьей услугой" для самих США и подчеркнули, что считают подобные санкции незаконными и бесполезными.

* Линдси Грэм* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов