В Тюмени осужден водитель автобуса за смертельное ДТП

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимый работал водителем в автотранспортном предприятии и управлял технически исправным автобусом ЛИАЗ. Двигаясь по улице Республики в Тюмени, он приближался к светофору, который показывал разрешающий сигнал. Однако водитель оказался недостаточно внимательным и предусмотрительным: не снизил скорость и не дал пешеходу завершить переход. Продолжив движение, он на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1939 года рождения. Пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице через месяц после ДТП.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил виновному полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишён права управления транспортными средствами на год.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с автотранспортного предприятия в пользу родственников погибшей компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. рублей.