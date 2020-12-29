29 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 (2020) | Фото: Накануне.RU

Собственник здания ПРОМЭКТа заявил, что оно опасно и сохранить его невозможно

Основатель строительной корпорации "Маяк" и собственник помещения на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге Владимир Коньков рассказал о ситуации со сносом здания.
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Напомним, после сообщения "Маяка" о демонтаже активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение дома в перечень объектов культурного наследия. На прошлой неделе активно шли подготовительные работы к сносу.

В субботу екатеринбургские активисты провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа, а в воскресенье рабочие продолжали демонтаж.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного движения Владимира Конькова "За Урал", все работы по разбору частей здания на Декабристов, 20 ведутся с учетом плана, а само оно огорожено забором, чтобы обезопасить людей. По данным движения, работа строится таким образом, чтобы жители ближайших домов не чувствовали неудобства.

разбор крыши на Декабристов, 20(2020)|Фото: t.me/SennayaSqr

Коньков отметил, что здание саморазрушается, и сохранность его в том виде, в котором оно сейчас находится, попросту невозможна.

"Предполагаемые обрушения конструкции здания могут попасть не только на тротуар, но и на дорогу. Все эти вопросы контролируются и устраняются в короткие сроки. Здание, которое уже без кровли и инженерных сетей, не может эксплуатироваться", - заявил застройщик.

коньков владимир андреевич депутат законодательного собрания свердловской области(2016)|Фото: Накануне.ru

Владимир Коньков добавил, что дом в настоящий момент является источником опасности, и первоочередная задача – предотвратить плачевные последствия.

"Нужно реально смотреть на вещи: за сохранность здания выступает оголтелая толпа, не представляющая опасности от возможного саморазрушения и не умеющая грамотно оценить создавшуюся обстановку. Люди, которые только и могут "орать во все горло" о конструктивизме, ничего не понимая в этом, просто опасны для окружающих", - приводят в пресс-службе движения слова Конькова.

Как сообщало Накануне.RU, на ситуацию со сносом дома на Декабристов обратил внимание бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он отметил, что есть определенные вопросы к ценности этого здания, но нужно понимать, что в будущем появится вместо него.

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Собственник здания ПРОМЭКТа заявил, что оно опасно и сохранить его невозможно

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Теги: ПРОМЭКТ, здание, Коньков



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