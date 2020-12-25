25 Декабря 2020
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Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские активисты попросили Орлова приостановить снос ПРОМЭКТа в новогодние праздники

Активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 в Екатеринбурге в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, однако, по словам общественников, это не дает какой-либо гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

В связи с этим "Уральский хронотоп" обратился к новому и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову, с просьбой проконтролировать действия основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова и не допустить снос здания в период рассмотрения заявления.

"Алексей Валерьевич, вы вступаете в должность под новый год. Я уверена многие ждут от вас новогоднего чуда, и совершить его - в ваших силах. Мы просим только дать зданию ПРОМЭКТа шанс, дать специалистам оценить его историческую ценность, тем более на это есть основания - действующий генеральный план рекомендует его к включению в реестр объектов культурного наследия. Мы только просим, чтобы это здание не было снесено в дни зимних праздников. Чтобы его ценность для города определили эксперты. Пожалуйста, остановите работы по сносу этого здания на период рассмотрения нашей заявки управлением госохраны ОКН", - пишут общественники.

Напомним, что здание ПРОМЭКТа, чьим владельцем сейчас является Владимир Коньков, одна из самых ранних построек конструктивизма. Во времена Великой Отечественной войны в нем располагался эвакогоспиталь №1709. Помимо этого, здание является частью большого ансамбля застройки Сенной площади.

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Екатеринбургские активисты попросили Орлова приостановить снос ПРОМЭКТа в новогодние праздники

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Теги: Екатеринбург, ПРОМЭКТ, снос здания, Маяк, Алексей Орлов, Уральский хронотоп, Владимир Коньков



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