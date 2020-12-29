Снос здания ПРОМЭКТа рекомендовано остановить до выяснения историко-культурной ценности

Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге пока не снесут. Таковы итоги совещания в мэрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня состоялась встреча с застройщиком (работы ведет корпорация "Маяк" Владимира Конькова, - прим. ред.), на которой ему было рекомендовано оказать содействие Управлению госохраны объектов культурного наследия Свердловской области в проведении исследования по установлению историко-культурной ценности объекта. Как уточнили в администрации, также застройщику рекомендовано приостановить работы до выяснения историко-культурной ценности.

Напомним, сегодня основатель строительной корпорации "Маяк" и собственник помещения на улице Декабристов, 20 Владимир Коньков рассказал о ситуации со сносом здания. По его словам, оно саморазрушается, и сохранность его в том виде, в котором оно сейчас находится, попросту невозможна.

Между тем, защитники ПРОМЭКТа рассказали, как можно эффективно использовать дом, если его владелец все-таки остановит снос.