Снос здания ПРОМЭКТа рекомендовано остановить до выяснения историко-культурной ценности

29 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 (2020) | Фото: Накануне.RU

Снос здания ПРОМЭКТа рекомендовано остановить до выяснения историко-культурной ценности

Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге пока не снесут. Таковы итоги совещания в мэрии.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня состоялась встреча с застройщиком (работы ведет корпорация "Маяк" Владимира Конькова, - прим. ред.), на которой ему было рекомендовано оказать содействие Управлению госохраны объектов культурного наследия Свердловской области в проведении исследования по установлению историко-культурной ценности объекта. Как уточнили в администрации, также застройщику рекомендовано приостановить работы до выяснения историко-культурной ценности.

Напомним, сегодня основатель строительной корпорации "Маяк" и собственник помещения на улице Декабристов, 20 Владимир Коньков рассказал о ситуации со сносом здания. По его словам, оно саморазрушается, и сохранность его в том виде, в котором оно сейчас находится, попросту невозможна.

Между тем, защитники ПРОМЭКТа рассказали, как можно эффективно использовать дом, если его владелец все-таки остановит снос.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Снос здания ПРОМЭКТа рекомендовано остановить до выяснения историко-культурной ценности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ПРОМЭКТ, здание, снос, мэрия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2020 14:23 Мск Общественники рассказали, как можно эффективно использовать здание ПРОМЭКТа
Ранее 29.12.2020 09:56 Мск Собственник здания ПРОМЭКТа заявил, что оно опасно и сохранить его невозможно
Ранее 28.12.2020 13:22 Мск Разбирают крышу вопреки обещаниям мэрии: в Екатеринбурге продолжают снос ПРОМЭКТа
Ранее 28.12.2020 10:47 Мск Чернецкий о сносе здания ПРОМЭКТа: Вопрос ставился еще при мне. Но надо понимать, что мы собираемся менять
Ранее 27.12.2020 14:45 Мск Это такая "реконструкция": защитники исторического здания ПРОМЭКТа о новой версии застройщика
Ранее 27.12.2020 09:19 Мск В Екатеринбурге продолжается демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа
Ранее 26.12.2020 20:58 Мск В Екатеринбурге общественники провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа
Ранее 26.12.2020 13:53 Мск Корпорация "Маяк" приступила к сносу части конструктивистского здания на Декабристов
Ранее 25.12.2020 16:43 Мск Корпорация "Маяк" дала общественникам три дня на разработку плана спасения здания ПРОМЭКТа
Ранее 25.12.2020 14:49 Мск Строители начали разбирать здание ПРОМЭКТа, не дождавшись заключения госохраны ОКН
Ранее 25.12.2020 10:00 Мск Екатеринбургские активисты попросили Орлова приостановить снос ПРОМЭКТа в новогодние праздники

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети