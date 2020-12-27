27 Декабря 2020
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Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 (2020) | Фото: Накануне.RU

Это такая "реконструкция": защитники исторического здания ПРОМЭКТа о новой версии застройщика

В строительной корпорации "Маяк" заявили, что ведут "реконструкцию" исторического здания ПРОМЭКТа, расположенного на улице Декабристов в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили активисты, которые пытаются не допустить сноса объекта.
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Напомним, после сообщения "Маяка" о сносе здания активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. По словам общественников, при этом нет никакой гарантии, что владелец не снесет дом в новогодние праздники.

На этой неделе активно шли подготовительные работы к сносу: порядка 15 рабочих выносили из здания всю мебель и внутреннюю отделку. А в субботу екатеринбургские активисты провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа.

В воскресенье ситуация получила свое продолжение.

"По новой версии застройщика, сейчас осуществляется реконструкция здания. По словам дежурного участкового, в ближайшее время в отделение полиции на Народной Воли приедет юрист "Маяка" с необходимыми разрешительными документами", - рассказала одна из активисток Маргарита Мурзина.

"Реконструкция и снос здания согласованы в администрации Екатеринбурга. У нас имеются предписания МЧС о том, что здание подлежит сносу, работать оно дальше не может. Таких предписаний несколько, от 2016, 2019 года, а последнее нам дали, когда в здании чуть не случился пожар", - сообщили активистам в корпорации "Маяк", которой принадлежит дом на Декабристов, 20.

Там пояснили, что все документы смогут предоставить только по запросу госорганов.

Напомним, сегодня демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа продолжился – рабочие разбирают крышу пристройки на Декабристов, 20 со стороны двора.

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Это такая "реконструкция": защитники исторического здания ПРОМЭКТа о новой версии застройщика

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Теги: здание, ПРОМЭКТ, застройщик, Екатеринбург



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