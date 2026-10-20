Свердловскую молодежь приглашают рассказать о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Молодых специалистов Среднего Урала приглашают принять участие во всероссийском марафоне "Стажерские байки" от проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В рамках марафона, участники могут поделиться своим опытом стажировок, первых собеседований и рассказать о неожиданных ситуациях и карьерных достижениях.

До 16 ноября желающим принять участие в марафоне необходимо опубликовать короткий видеоролик с собственной историей в социальных сетях, добавить хештеги #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки, а затем передать эстафету друзьям или коллегам. Формат и тему выбирает сам автор видео. Главное условие - история должна быть связана с работой, стажировкой или профессиональным развитием.

В рамках марафона пройдет конкурс карьерных историй. Победители будут определены в двух номинациях: "Лучшая байка" и "Лучшая байка среди блогеров" для участников, зарегистрированных в профильном реестре и с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Победителей выберут эксперты проектов и креативного агентства по пяти критериям:

искренность и оригинальность истории;

связь с темой конкурса;

полезность и вдохновляющий эффект;

качество подачи;

соответствие ценностям проекта.

Главным призом станет путешествие на Камчатку, которое состоится в ноябре 2026 года.