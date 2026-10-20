20 Октября 2026
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Экономика Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Движение по мосту в Металлургическом районе Челябинска открыли досрочно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской.

Накануне произошло важное для областного центра событие - запуск технического движения по совмещенному мосту. Причем, дорожники сделали это на 9 месяцев раньше запланированного срока.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Напомним, в июле губернатор в ходе рабочего выезда побывал на объекте и поставил задачу подрядной организации «Мостоотряд №16»  ускорить запуск моста.

«Летом, когда я проверял объект, мы договорились, что движение будет открыто до конца года, а по контракту – это середина следующего года. И дорожники свое обещание выполнили, за это им огромное спасибо от жителей Металлургического района и не только. Я напомню, что мост по улице Черкасской был построен одновременно с началом строительства Металлургического района. Он находился в предаварийном состоянии, поэтому было принято решение о его реконструкции. Фактически построено два новых моста. Трамвайный и автомобильный – комбинированный. Соответственно, дорожники задачу выполнили», – отметил Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Капитальный ремонт этого значимого дорожного объекта проводится с января 2025 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За это время строители демонтировали старый мост и возвели новый с тремя полосами движения в каждом направлении. Проведены инженерные сети, ливневая канализация, наружное освещение, тротуары. На совмещенном мосту завершено обустройство проезжей части: установлены дорожные знаки и разметка. 

Летом прошлого года по мосту было запущено трамвайное движение. Значительно увеличилась пропускная способность объекта.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Дорожники, учитывая значимость моста, который является артерией, соединяющей Металлургический с другими районами Челябинска, разделили работы на 2 части. Сначала возвели переправу и запустили трамваи, а далее демонтировали и обновили существующий мост.

"На сегодняшний момент мы завершили возведение так называемого совмещенного моста. На нем расположились три полосы автомобильного дорожного движения, одна полоса под трамвайное сообщение. Завершены работы по дорожной одежде, завершена дорожная разметка, завершен монтаж перильного барьерного ограждения, смонтированы опоры наружного освещения, а также контактная сеть троллейбуса и трамвая", — пояснил директор "Мостоотряд № 16" Игорь Печенкин.

Полностью завершить капитальный ремонт путепровода планируется в июне 2027 года. В следующем дорожном сезоне строители перенесут газопровод, обустроят лестничные сходы, укрепят конусы моста, приведут в порядок прилегающую территорию. Подрядчик заверил, что эти  работы никак не повлияют на движение транспорта, будут вестись под мостом, без ограничений и перекрытий дорог. 

Открытие моста на  улице Черкасской стало одним из завершающих событий дорожного сезона в регионе. Всего до конца года в Челябинской области планируется привести в нормативное состояние порядка 700 километров дорог во всех муниципалитетах. Работы включают текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых дорожных объектов.

«По территории Челябинской области завершаем мост перед въездом в поселок Магнитский, который является частью дороги на Зюраткуль. В Челябинске на следующий год запланирован еще один объект по Металлургическому району. Речь идет о путепроводе по улице Морская, которым нужно заняться в обязательном порядке из-за его состояния. Также завершим проект и начнем работы на седьмом километре Троицкого тракта, где все тоже находится в не очень приглядном состоянии», — доложил руководитель регионального миндортранса Андрей Ксензов.

Алексей Текслер, завершая осмотр объекта, отметил, что тема строительства мостов в регионе актуальна.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«В планах продолжить дорожное строительство, в том числе мостовых сооружений в Челябинске и других городах региона. Надо сказать, что мостостроители нас не подводят, поэтому уверен, что все намеченные планы будут выполнены», – резюмировал губернатор.

Теги: алексей текслер, техническое движение, мост через миасс, национальный проект, инфраструктура


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