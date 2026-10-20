В Екатеринбурге задержали туристку-африканку с наркотиками в кармане

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу задержали 35-летнюю африканку, ищущую "закладку". Несмотря на найденный в кармане сверток и грязные от земли руки, иностранка до последнего отрицала свою причастность к наркотикам. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 10 октября на ул. Белинского. Около 21.30 во время патрулирования Октябрьского района наряд ППСП заметил подозрительную женщину, которая что-то искала на земле возле жилого дома. Сотрудникам полиции она сказала, что является гражданкой одной из африканских стран, а в Екатеринбург прилетела 30 сентября на основании туристической визы.

В кармане у иностранки нашли сверток из белой изоленты. Позднее экспертиза показала, что внутри находилось 0,69 гр. N-метилэфедрона. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Там она не смогла или не захотела объясняться по-русски, потому сотрудники стали общаться с ней через онлайн-переводчик. Задержанная уверяла, что не знает, что за вещество найдено у нее и как оно к ней попало.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере". Фигурантка была помещена под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Руководство полиции Екатеринбурга напоминает об ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также приглашает граждан, желающих охранять правопорядок на улицах столицы Урала, на работу в ряды патрульной-постовой службы.