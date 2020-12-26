В Екатеринбурге общественники провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа

В Екатеринбурге общественники провели одиночные пикеты против сноса исторического здания ПРОМЭКТа, расположенного по адресу ул. Декабристов, 20, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили сами активисты. На одиночные пикеты у стен мэрии вышли по очереди три человека.

"Строительная техника уехала от ПРОМЭКТа, но возможно это потому, что забор все еще не замкнут и завтра она вернется снова. Завтра самый сложный день. У всех чиновников выходной. Призываем жителей внимательно мониторить ситуацию и сообщать нам о всех изменениях. Всех кто еще не высказался публично - высказаться. Сегодня ночью постараемся подготовить общий текст обращения и все адреса куда писать. Надеемся на новогоднее чудо. Готовимся ко встрече с собственником во вторник", - говорится в сообщении.

Напомним, после сообщения "Маяка" о сносе, активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение здания на Декабристов,20 в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней, однако, по словам общественников, это не дает какой-либо гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

В связи с этим "Уральского хронотоп" обратился к новому и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову, с просьбой проконтролировать действия основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова и не допустить снос здания в период рассмотрения заявления.

Более того, ПРОМЭКТ входит в список объектов, которые рекомендовано включить на госохрану, прописанном в генеральном плане развития Екатеринбурга до 2025 г. Несмотря на это, собственник здания еще в ноябре попросил арендаторов съехать.